Polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

16.06.2022 17:27

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili, Nalçık Bulvarı üzerinde durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihbarına uymayarak kaçan H.A. yönetimindeki otomobil, Malazgirt Bulvarı'nda durduruldu.

Otomobilde, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Olayda sürücü ve beraberindeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin dur ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin dur ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin dur ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin dur ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin dur ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin dur ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin dur ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisin 'dur' ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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