Kayseri'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki 4 kişiden 2'si yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araçtaki 4 kişiden 2'si kovalamaca sonucu yakalandı. Karantinayı ihlal eden 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL ceza kesilirken, diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda yol kontrolü yapan polis, Yusuf K. yönetimindeki 51 KV 646 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve içinde 4 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Osman Kavuncu Bulvarı'na gelen şüpheliler aracı terk ederek, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis kaçmaya çalışan Yusuf K. ve Osman Y.'yi yakaladı. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli ise karanlıktan faydalanarak, kayıplara karıştı. Polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Yusuf K. ve Osman Y.'ye 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 TL para cezası kesti. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.