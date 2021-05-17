Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile araçtaki 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
Melikgazi ilçesindeki TOKİ kavşağında uygulama yapan ekipler, 59 SF 423 plakalı otomobili durdurmak istedi.
İhtara uymayarak kaçan M.Ç'nin (32) kullandığı otomobil, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 4. Sokak üzerinde durduruldu.
Sürücüye "dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.
Otomobildeki 3 kişi hakkında da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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