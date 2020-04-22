Kayseri'de polisin

Kiralık olduğu tespit edilen otomobilde, 3 ruhsatsız tabanca ve şüphelilerin üst aramasında 19 bin lira ele geçirildi.

Ekiplerin ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye sokarak kaçan sürücü Emin A. ile otomobildeki Mehmet A, Adnan D. ve Murat A. kovalamaca sonucu Mithatpaşa Mahallesi'nde yakalandı.

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