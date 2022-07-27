Edinilen bilgiye göre Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 30 Ağustos Mahallesi Gümüş Damla Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçarken çok sayıda ekiple takibe alındı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda otomobil Çoban Yıldızı Sokak üzerinde durduruldu. Polis tarafından otomobilde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Otomobilde bulunan E.Y. (32) ve A.E. (36) gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Dur' ihtarına uymayan araçtan ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika

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