Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Selçuklu Mahallesi'nde seyreden 38 FA 024 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Tacettin Veli Mahallesi Matara Çeşmesi Caddesi'nde durduruldu. Burada, sürücü M.Y. (23) gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA
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