Kayseri'de kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca araçlarını bırakıp kaçan 2 şüpheli aranıyor.
Kent merkezinde seyir halindeki 50 ABD 047 plakalı otomobildekiler, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca Kocasinan Bulvarı Mimarsinan Kavşağı'nda otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı.
Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika