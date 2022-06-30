Otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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