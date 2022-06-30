Son Dakika | Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Son Dakika | Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında uyuşturucu bulundu

30.06.2022 17:14

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve park halindeki otomobillere çarpan sürücünün aracında uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve park halindeki otomobillere çarpan sürücünün aracında uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ü'nün uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili Kılıçaslan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yaklaşık 15 kilometre kaçtıktan sonra Güçlü Sokak'ta park halindeki otomobillere çarptı.

Kazada hafif yaralanan A.Ü, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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