Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı - Son Dakika
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Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı

05.09.2022 01:28

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç kaza yaptı.

Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç kaza yaptı. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan İnönü Bulvarında durumundan şüphelendiği Y.A. yönetimindeki 38 ADK 282 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak kaza yaptı. Polis ekipleri aracın içerisinde bulunan sürücü ile beraber R.Y.'yi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri de, kazanın ardından aracı tedbir amaçlı kontrol etti. Gözaltına alınan 2 kişi de karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı - Son Dakika
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