Uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu yakalandı

01.09.2022 11:37
Uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T.'nin araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Aracı tespit eden ekipler, durdurmak istedi. İhtara uymayarak kaçan araç durdurulurken, içerdeki 2 kişi kapıyı açmadı. Narkotik polisleri aracın camını kırarak şahısları yakaladı. Araçta yapılan aramada ise, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 26 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu tartımında kullanılan ölçek kaşık, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsa işlem yapılırken, E.T. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda ise, narkotik polisleri tarafından yapılan analiz çalışmaların da T.Ç. ve M.Ç.'nin batı illerinden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirerek para karşılığı satacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Malatya uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 12 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Narkotik, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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