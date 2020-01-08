Kayseri'de polisin eylemciye yardımını sosyal medyada darp gibi yansıtan kişiye gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de polisin eylemciye yardımını sosyal medyada darp gibi yansıtan kişiye gözaltı

6 saat önce

Kayseri'de yol kapatma eylemi yapan kamyon şoförünü polis ekiplerinin darbettiği yönünde kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin eylemciye yardımını sosyal medyada darp gibi yansıtan kişiye gözaltı, System.String[]

Kayseri'de yol kapatma eylemi yapan kamyon şoförünü polis ekiplerinin darbettiği yönünde kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda "bir grup polisin kamyon şoförünü yol ortasında darbettiği" yönünde iddiaları içeren haberler üzerine görüntüyü çekip sosyal medyada yaydığı iddia edilen M.A. (55) hakkında Kayseri Valiliğince suç duyurusunda bulunuldu.

Polis ekiplerine teslim olan M.A, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Önceki gün, yol kapatma eylemi yapan bir kamyon şoförü aracından inerek refüje uzanmış, polis ekipleri sürücüyü ikna ederek yerden kaldırmıştı. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederken polisin şoförü darbettiğini öne süren M.A, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamyon şoförüne trafik polislerince herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığını açıklamış, şoförün darbedilmediğini kanıtlayan MOBESE görüntüsünü paylaşmıştı.

Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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