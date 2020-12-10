Kayseri'de polisten down sendromlu genç kıza doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kayseri'de polisten down sendromlu genç kıza doğum günü sürprizi

Kayseri'de polis ekipleri down sendromlu genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Kayseri'de polis ekipleri down sendromlu genç kıza doğum günü sürprizi yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan 17 yaşındaki Neriman Canpolat'ın ailesi, polisleri çok seven kızlarının doğum gününe katılmalarını istedi. Ailenin isteğini geri çevirmeyen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaş pasta alarak Canpolat'ın evine gitti. Polislere kapıyı açan down sendromlu genç kız, pastadaki mumları üfledi. Canpolat, polis ekibinin sürprizden dolayı teşekkür etti.

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