Son dakika haberi! Polisten kaçan hafif ticari araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisten kaçan hafif ticari araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ş. (35) yönetimindeki 38 ADK 124 plakalı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymadı.

Kovalamaca sonucu Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak'ta durdurulan aracın sürücüsü Y.Ş. gözaltına alındı.

Sürücüye, 4 kırmızı ışık ihlali ve "dur" ihtarına uymadığı için toplam 1422 lira trafik cezası kesildi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de tutanak tutuldu.

Şüpheli Selimiye Polis Merkezi'ne götürüldü, araç ise çekici ile otoparka çekildi.