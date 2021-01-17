Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 2'si kovalamaca sonucu yakalandı.

Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda 51 KV 646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymadı.

Şüpheliler, kovalamaca sonucu Osman Kavuncu Bulvarı Onur Sokak'ta araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Araçta bulunan Yusuf K. ile Osman Y. yakalanırken kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi ise kaçtı.

Yusuf K. ile Osman Y'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.