Kayseri'de polisten kaçan zanlılar, jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de polisten kaçan zanlılar, jandarmaya yakalandı

02.06.2022 17:07
Kayseri'de polisten kaçan zanlılar, jandarmaya yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak kelepçelenen 2 zanlı, kalabalıktan faydalanarak kaçtı.

Polisin şüphelileri kovaladığını fark eden ERÜ Tıp Fakültesinde görevli jandarma, 2 zanlıyı yakaladı.

Zanlılar, polis ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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