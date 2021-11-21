Polisten kaçmak için pencereden atlayan firari hükümlünün ayağı kırıldı - Son Dakika

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışırken evinin penceresinden atlayınca ayağı kırılan firari hükümlü, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tehdit suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C'yi (34) yakalamak için hükümlünün Sancaktepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Polisten kaçmak için ikinci kattaki pencereden atlayan D.C'nin ayağı kırıldı. Evin çevresinde de önlem alan ekipler, hükümlüyü yakaladı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde kırık ayağı alçıya alınan D.C, tedavisinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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