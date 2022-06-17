Kayseri'de polisten kaçmak isteyen suçlu evine kazdığı tünelde yakalandı! Tünel ekipleri bile şaşırttı - Son Dakika
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Kayseri'de polisten kaçmak isteyen suçlu evine kazdığı tünelde yakalandı! Tünel ekipleri bile şaşırttı

17.06.2022 16:48

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan bir suçlu, düzenlenen baskında evine kazdığı 10 metrelik tünelde saklanırken yakalandı. Çıkışı bulunmayan tüneli gören ekipleri şaşkınlık yaşadı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ekiplerin yapacağı operasyonda yakalanmamak için evin içerisinden kazdığı 10 metrelik tünelde saklanırken yakalandı. Ekiplerin hayrete düştüğü olayda, o anlar kameraya yansıdı.

EVİNDE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçundan aranan ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'ndeki evinde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Polisten kaçmak için evine çıkışı olmayan tünel kazan şahıs yakayı fena ele verdi

EKİPLER EVDE TÜNEL BULDU

Operasyon çerçevesinde eve giren ekipler, şüpheli İ.C.'yi bulamadı. Odaları arayan ekipler, burada tünel şeklinde kazı yapıldığını fark etti. Kazı yapılan alanı kontrol eden ekipler, evin içerisinden dışarıya kaçmak için kazılan tüneli gördü. Yaklaşık 10 metrelik tünelin içerisinde arama yapan çıkışı olmayan kazıda İ.C.'yi, saklanırken yakaladı.

Polisten kaçmak için evine çıkışı olmayan tünel kazan şahıs yakayı fena ele verdi

O ANLAR KAMERADA

Şahsın kazdığı tünel ile şahsın tünel içerisinde yakalanması ise saniye saniye kameralara yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.C., cezaevine teslim edildi.

Polisten kaçmak için evine çıkışı olmayan tünel kazan şahıs yakayı fena ele verdi
Polisten kaçmak için evine çıkışı olmayan tünel kazan şahıs yakayı fena ele verdi
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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de polisten kaçmak isteyen suçlu evine kazdığı tünelde yakalandı! Tünel ekipleri bile şaşırttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de polisten kaçmak isteyen suçlu evine kazdığı tünelde yakalandı! Tünel ekipleri bile şaşırttı - Son Dakika
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