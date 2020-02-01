Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi - Son Dakika

Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi

6 saat önce

KAYSERİ'nin Talas ilçesine yağan kar yağışı sonrası hem yetişkinler hem de çocuklar poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi, System.String[]

KAYSERİ'nin Talas ilçesine yağan kar yağışı sonrası hem yetişkinler hem de çocuklar poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan Rifat Yıldırım Parkı kar yağışı sonrası Talas Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların kayması için hazırlandı. Akşam saatlerinde hem yetişkinler, hem de çocuklar parka gelerek poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi. Kayak sırasında onlarca kişi kendisini yokuş aşağı bırakarak karın keyfini yaşadı. Çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluştururken, zaman zaman kendi aralarında yarıştı. Kızakla kaymak için parka gelen Mehmet Ekif Karan, "Biz Adana'dan geldik. Burası çok güzel. Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Burada kızak ve poşetlerle kayıyoruz" dedi.Üniversite öğrencisi Mirza Levent ise, kar yağışı sonrası parka geldiklerini kaydederek, "Kar yağınca hazırladığımız tahta ile buraya geldik. Arkadaşlarımızla burada eğleniyoruz. Burası çok güzel olmuş. Talas Belediyesine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.


Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Azerbaycan'dan tepki: O parmakları kırarız TSK üniformalarında yeni dönem başladı! Harici kıyafette şapka yerine bere dönemi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 15:18:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]