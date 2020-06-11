Kayseri'de PTT'den Babalar Günü indirimi - Son Dakika

PTT, Babalar Günü dolayısıyla APS ve kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim yapacak.

PTT Kayseri Başmüdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-19 Haziran tarihleri arasındaki APS ve posta kargo gönderileri yüzde 25 indirimli olacak.

PTT'nin özel günlerde müşterilerine ayrıcalıklar sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya ve yüzlerini güldürmeye devam ediyor. PTT AŞ, hazırladığı kampanya kapsamında Babalar Günü'ne özel 15-19 Haziran tarihleri arasında yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak."