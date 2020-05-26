Kayseri'de Ramazan Bayramı eğlencesi otobüse taşındı - Son Dakika

Kayseri'de Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda üstü açık otobüste vatandaşlara bayram eğlencesi sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl gerçekleştiremedikleri ramazan eğlencelerini üstü açık otobüse taşıyan Talas Belediyesi, etkinliği Ramazan Bayramı'nda da devam ettirdi.

Sanatçı Muzaffer Elitaş'ın nostaljik şarkıları seslendirdiği etkinlikte, çizgi film karakterleri de yer aldı.

Bayram boyunca Talas'ın cadde ve sokaklarını gezen üstü açık otobüsteki eğlencelere vatandaşlar da evlerinin balkonlarından el sallayıp alkışlayarak eşlik etti.