'Kayseri'de ramazanda pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak' - Son Dakika

KAYSERİ Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak" dedi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlamış, ramazan öncesi pastırma, sucuk ve kırmızı et fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu. Fiyatlarda artış yapılmayacağını vurgulayan Bağlamış, "Geçtiğimiz ay sucuk ve pastırma fiyatlarında artış gerçekleşti. Sucuk kilogram fiyatı 120 TL iken, 150 TL oldu. Pastırma kilogram fiyatı 240 TL iken, 300 TL oldu. Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak" diye konuştu.

Kırmızı et fiyatlarına değinen Başkan Bağlamış, "2021 yılı, kırmızı et sektörü açısından zorlu ve sabır içinde geçen bir yıl olmuştur. Her ne kadar kırmızı et üretimini 2021 yılındaki gelişmeler yönüyle değerlendirecek olsak da 2018 yılından bugüne kadar ki süreci de dikkate almak gerekir çünkü 2021 yılı et sektöründeki bu durum, 2018'de başlayan sürecin devamı niteliğindedir. Kırmızı et üretimimizin içinde yaklaşık yüzde 10'luk bir paya sahip olan küçükbaş hayvan eti üretiminde genel bir memnuniyetin bulunduğunu söyleyebiliriz ancak aynı şeyi sığır eti üretimi için söylemek mümkün değildir" dedi. 'KDV İNDİRİMİ ESNAFA NEFES OLDU'Piyasalardaki karkas fiyatlarının yıl boyunca maliyetlerin altında seyrettiğini söyleyen Bağlamış, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesine dair yapmış olduğu açıklamaların ardından market ve kasap fiyatlarına yansımaları merak edilmeye başlamıştı. Kıyma 120 TL'den 110 TL'ye, kuşbaşı 130 TL'den 120 TL'ye düşürüldü. Et ve Süt Kurumu kırmızı ete yüzde 48, beyaz ete de yüzde 15 oranında zam uygulamıştır. KDV indirimi, esnafa bir nefes oldu. Esnafın da girdileri çok arttı. Esnafımız 80 TL'ye dana alıyorsa bunun yüzde 25'i kemik ve kasaba ulaşana kadar verdiği firedir. Bunları hesaba koyarsak esnafımız asla fırsatçılık yapmadı" diye konuştu.Başkan Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası olarak kırmızı et fiyatlarında artış beklentilerinin olmayacağını da dile getirdi.