'Kayseri'de ramazanda pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak' - Son Dakika

KAYSERİ Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak" dedi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlamış, ramazan öncesi pastırma, sucuk ve kırmızı et fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu. Fiyatlarda artış yapılmayacağını vurgulayan Bağlamış, "Geçtiğimiz ay sucuk ve pastırma fiyatlarında artış gerçekleşti. Sucuk kilogram fiyatı 120 TL iken, 150 TL oldu. Pastırma kilogram fiyatı 240 TL iken, 300 TL oldu. Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak" diye konuştu.