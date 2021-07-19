Kayseri'de refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'de otomobilin refüje çarparak, takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayseri- Ankara karayolu girişindeki trafik uygulama noktası yakınında meydana geldi. Ferhat Odabaşı yönetimindeki 71 EV 448 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, refüje çarpıp, taklalar attı. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.