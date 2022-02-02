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Kayseri'de Regaip Kandili mesajları - Son Dakika

Kayseri'de Regaip Kandili mesajları

02.02.2022 16:03
Kayseri'de Regaip Kandili mesajları

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında, Regaip Kandili'nin maddi ve manevi sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını diledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran ve üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'ni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çekti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise manevi iklimin başlangıcı üç ayların, en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da kandilin tüm İslam alemine sağlık, birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol kandil dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Regaip Kandili mesajları - Son Dakika


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