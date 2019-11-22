Son Dakika Haberleri: Kayseri'de restoran açıyor
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Kayseri'de restoran açıyor

6 saat önce

Restoran işletmeciliğine soyunan Mr. Jade, uzun süredir hazırlıklarıyla ilgilendiği mekanı Kayseri'de açacak.

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Restoran işletmeciliğine soyunan Mr. Jade, uzun süredir hazırlıklarıyla ilgilendiği mekanı Kayseri'de açacak. 'Mr. Jade' ismini taşıyacak restoran, kısa süre önce açılan bir alışveriş merkezinde hizmete girecek

Kayseri, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:33 
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