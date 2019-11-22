Kayseri'de restoran açıyor
6 saat önce
Restoran işletmeciliğine soyunan Mr. Jade, uzun süredir hazırlıklarıyla ilgilendiği mekanı Kayseri'de açacak.
Restoran işletmeciliğine soyunan Mr. Jade, uzun süredir hazırlıklarıyla ilgilendiği mekanı Kayseri'de açacak. 'Mr. Jade' ismini taşıyacak restoran, kısa süre önce açılan bir alışveriş merkezinde hizmete girecek
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:33
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