KAYSERİ'DE RESTORAN SAHİBİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika
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KAYSERİ'DE RESTORAN SAHİBİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

19.09.2022 00:12

KAYSERİ'de, restoran sahibi Mehmet Karadağ (47), işletmesinde tabanca ile öldürülmüş halde bulundu.

KAYSERİ'de, restoran sahibi Mehmet Karadağ (47), işletmesinde tabanca ile öldürülmüş halde bulundu. Jandarma, cinayet zanlısı kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restoran sahibi Mehmet Karadağ, restorana gelen müşteriler tarafından öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Karadağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, cinayet zanlısı kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, Karadağ, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE RESTORAN SAHİBİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE RESTORAN SAHİBİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika
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