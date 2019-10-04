Kayseri'de restoranda yangın

Yangına müdahale eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Rıfat Yıldırım Yaşam Parkı'ndaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çatıya sıçradı.

Kayseri 'nin Talas ilçesinde belediyeye ait restoranda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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