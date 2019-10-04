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Kayseri'de restoranda yangın

1 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyeye ait restoranda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

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Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyeye ait restoranda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Rıfat Yıldırım Yaşam Parkı'ndaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çatıya sıçradı.

Yangına müdahale eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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