Kayseri'de restore edilen tarihi Ali Saip Paşa Hamamı hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de restore edilen tarihi Ali Saip Paşa Hamamı hizmete açıldı - Son Dakika

Kayseri'de restore edilen tarihi Ali Saip Paşa Hamamı hizmete açıldı

6 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde, 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Ali Saip Paşa Hamamı, restore edilerek hizmete açıldı.

Kayseri'de restore edilen tarihi Ali Saip Paşa Hamamı hizmete açıldı, System.String[]

Kayseri'nin Talas ilçesinde, 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Ali Saip Paşa Hamamı, restore edilerek hizmete açıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, hamamın yeniden Talas'a kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Hamamı kardeşi Ayşe Kuzucu ile işletecek Aybike Dinçer de psikolog olarak görev yaptığını, hamamın insanların bedenin yanı sıra ruh sağlığına da iyi geldiğini belirtti.

Hamam kültürünü Talas'ta yaşatmak istediklerini ifade eden Dinçer, yapının tarihi olmasının hamama farklı bir anlam kattığını aktardı.

Konuşmaların ardından yapılan duayla açılış kurdelesi kesildi.

İşletmenin daha çok gelin hamamı olarak hizmet vereceği belirtildi.

Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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