Kayseri'de rezidansın 7. katından düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de rezidansın 7. katından düşen genç kız hayatını kaybetti

30.07.2023 16:51

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir rezidansın 7. katından düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç. (20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın üzerine düşen A.D.Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı. İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de rezidansın 7. katından düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Muharrem İnce, Akbelen'deki Ağaç Kesim Protestosuna Destek Verirken Protesto Edildi
18:37 Akbelen'e giden Muharrem İnce'ye soğuk duş! Karşılaştığı tepki sonrası mikrofonu bırakıp alanı terk etti
17:03 Akhisar'da zeytin tankına giren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
17:01 Zeytin tankına çıplak girdiği anları sosyal medyada paylaşan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi
16:43 Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı
16:42 Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı
16:40 Kars'ta viyadükten uçan otobüsteki yolcu o anları anlattı: Ayağa kalkmamla otobüs yan yattı
16:40 Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı
16:22 Esenyurt'taki saldırının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "idam" çıkışı: Kısasta hayat vardır
16:17 Esenyurt'taki saldırının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "idam" çıkışı: Kısasta hayat vardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2023 18:58:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de rezidansın 7. katından düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement