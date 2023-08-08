Kayseri'de rezidansın 7. katından düşen genç kızın son mesajı ortaya çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de rezidansın 7. katından düşen genç kızın son mesajı ortaya çıktı

08.08.2023 11:46

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç ses sanatçısı kızın son mesajının annesine attığı ve 'Beni affet' yazdığı ortaya çıktı. Olayın ardından yapılan soruşturmada, genç kızın düşmeden hemen önce annesine mesaj attığı belirlendi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç ses sanatçısı kızın son mesajı annesine attığı ve "Beni affet" yazdığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 30 Temmuz'da Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç. (20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ayyüce Dilşat Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı. İzmir'den çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.
Son mesajını annesini atmış
Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin 7. kattan düşmeden 1 dakika önce sabah 06.01'de annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de rezidansın 7. katından düşen genç kızın son mesajı ortaya çıktı - Son Dakika


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