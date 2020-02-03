Kayseri'de Roma dönemine ait sütun kaidesi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de Roma dönemine ait sütun kaidesi ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de Roma dönemine ait sütun kaidesi ele geçirildi

6 saat önce

Kayseri'deki operasyonda Roma dönemine ait sütun kaidesi ele geçirildi.

Kayseri'de Roma dönemine ait sütun kaidesi ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'deki operasyonda Roma dönemine ait sütun kaidesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesindeki B.A'ya ait eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer sütun kaidesi bulundu.

Gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayseri, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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