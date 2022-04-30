Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 200 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 200 adet sikke ele geçirildi

30.04.2022 01:13
Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 200 adet sikke ele geçirildi

KAYSERİ'de, Roma ve Bizans dönemine ait 200 adet sikke ve obje ele geçirildi.

KAYSERİ'de, Roma ve Bizans dönemine ait 200 adet sikke ve obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.Y.'nin elinde Roma ve Bizans dönemine ait sikke ve obje bulundurduğu bilgisi alındı. Şüpheli Kocasinan ilçesi Yeniköy Mahallesinde yaya olarak yürüdüğü sırada polis ekiplerince durduruldu. A.Y.'nin üst aramasında Roma ve Bizans dönemine ait 200 adet sikke ve obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 200 adet sikke ele geçirildi
Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 200 adet sikke ele geçirildi
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 200 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
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