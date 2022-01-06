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Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 bin 100 sikke bulundu - Son Dakika

Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 bin 100 sikke bulundu

06.01.2022 12:31
Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 bin 100 sikke bulundu

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke ele geçirildi.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda kent merkezindeki iki eve düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke, 2 heykel ve 1 tüfek ele geçirildi.

Sikkeleri ve heykelleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen Ö.D. ve Z.E.T. gözaltına alındı.

Müzeye teslim edilecek eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Bizans, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 bin 100 sikke bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 bin 100 sikke bulundu - Son Dakika
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