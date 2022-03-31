Kayseri'de römork hırsızı JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de römork hırsızı JASAT tarafından yakalandı

31.03.2022 09:35
Kayseri'de römork hırsızı JASAT tarafından yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde römork çaldığı iddia edilen zanlı, JASAT tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde römork çaldığı iddia edilen zanlı, JASAT tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Karacaören Mahallesi'nde bir traktöre ait römorkun çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık şüphelisi H.Ö. gözaltına alındı. Çalınan römork ise sahibine teslim edildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de römork hırsızı JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika


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