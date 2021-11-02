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Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş - Son Dakika

Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş

02.11.2021 13:41

Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti.

Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş

Kayseri'de bakıcısının şiddetine maruz kalan 83 yaşındaki kadın 15 kilo zayıfladı

KAYSERİ - Kayseri'de Rus bakıcının 83 yaşındaki kadına uyguladığı şiddet, eve yerleştirilen güvenlik kamerası sonucu ortaya çıktı. Şiddet gören kadının torunu Kübra Kolkıran, "Hiç kimse annesini yalnız bırakmasın. Bizim gibi yalnız bırakmak zorunda kalanlarda mutlaka bir kamera yerleştirsinler" dedi.

Kayseri'de 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'un ailesi, korona virüse yakalanınca karantinaya girdi. Bu sırada bir yakınlarının tavsiyesi ile Rus Maya Karimova'yı bakıcı olarak tutan aile, karantinadan çıkıp Bozkurt'un yanına gidince zayıfladığını ve yemek yemediğini fark etti. Durumdan şüphelenen torun Kübra Kolkıran, eve gizli kamera yerleştirdi. Şüphe üzerine kadının işine son veren Kolkıran, daha sonra anneannesine durumu sordu. Gümüş Bozkurt'un "O bakıcı gitti mi, size korkumdan söyleyemedim. Geceleri ağzıma yastığı bastırıp beni darp ediyordu" demesi üzerine gerçeği öğrenen aile üyeleri, Maya Karimova'dan şikayetçi oldu.

"Ağzına yastık basıp, darp etmiş"

Başından geçen olayı anlatan Kübra Kolkıran, "Birkaç gün önce biz korona olmuştuk. 14 boyunca evden çıkamadık. Yurtdışında olduğumuz için de anneannemin yanına da uğrayamadık. Kameramızda yoktu. Biz bakıcının tatlı diline ve yaptığı role inandık. Daha sonra çok zayıfladı ve bizimle hiç konuşmadı. Artık yemek yemez oldu. Hepimize küsünce biz şüphelenmeye başladık. Teyzemde bir ara altını değiştirirken morlukları fark etti. Kendisine sorduğumuzda bize bir şey söylemedi. Bu arada bir şeylerin ters gittiğini anladık. Kadın o kadar güzel rol yapıyordu ki kondurmak istemedik. Daha sonra şüphe üzerine kadını işten çıkarmaya karar verdik. Kadın gittikten sonra anneannem tekrar yemeye ve konuşmaya başladı. Hastaneye götürdük. Kendisinin adli dengesi hep yerindeydi. Sonra bize 'O bakıcı gitti mi, size korkumdan söyleyemedim. Geceleri ağzıma yastığı bastırıp beni darp ediyordu" ifadelerini kullandı.

Kolkıran, "Biz koronadan dolayı bir talihsizlik yaşadık. Anneanneme zarar vermeyelim derken istemeyerek daha çok zarar vermişiz. Hiç kimse annesini yalnız bırakmasın. Bizim gibi yalnız bırakmak zorunda kalanlarda mutlaka bir kamera yerleştirsinler. Ben kamerayı yerleştirmekte çok geç kalmışım. Şüphe üzerine son günler kamera yerleştirdim ve fotoğraflarını çektim. İçimdeki ses bunu yapmamı söylüyordu. Şimdi yeniden gülmeye başladı. Yemek yemeye başladı. Mutlu günlerimize yeniden döndük. Kadının sadece Rus olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş
Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş
Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş
Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş
Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş
Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş
Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş

Yemek Tarifi, Bozkurt, Kayseri, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti...Yaşlı kadının ağzına yastıkla bastırıp darp etmiş - Son Dakika
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