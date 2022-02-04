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Kayseri'de rüzgar çatıları uçurdu, kaplamaları söktü - Son Dakika

Kayseri'de rüzgar çatıları uçurdu, kaplamaları söktü

04.02.2022 00:58
Kayseri'de rüzgar çatıları uçurdu, kaplamaları söktü

Kayseri'de etkisini gösteren şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçururken, bazı binaların da kaplamalarını söktü.

Kayseri'de etkisini gösteren şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçururken, bazı binaların da kaplamalarını söktü.

Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar çıktı. Rüzgarın etkisiyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, bazı binalar da hasar gördü. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kaplamaları sökülürken, Tomarza ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde de müstakil bir evin çatısı uçtu. Olaylarda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kuvvetli rüzgar ile ilgili yapılan uyarıda şu ifadelere yer verilmişti: "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri il genelinde rüzgarın 02.02.2022 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden; kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-75 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 03.02.2022 (Perşembe) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - KAYSERİ

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Meteoroloji, Kocasinan, Tomarza, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de rüzgar çatıları uçurdu, kaplamaları söktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de rüzgar çatıları uçurdu, kaplamaları söktü - Son Dakika
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