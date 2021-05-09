Kayseri'de rüzgarın devirdiği ağaçtan düşen yavru kuşları belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kuşların annesinin etrafta gezindiğini gören ekipler, 10 günlük olduğu tahmin edilen yavruları bir kutuya alarak yan tarafta bulunan ağaca bıraktı.

Ekipler, burada yaptıkları incelemede devrilen ağaçtan düşen 4 yavru serçeyle karşılaştı. Yavru kuşlar, ekiplerce alındı.

Turgut Reis Mahallesi'nde dün akşam rüzgar nedeniyle bir ağacın devrildiği ihbarını alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti.

Kayseri 'de rüzgarın devirdiği ağaçtan düşen 4 serçe yavrusu, Kocasinan Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

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