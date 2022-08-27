Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

27.08.2022 14:44
Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu

Kayseri'de sabah evinden tarla sulamak için çıkan 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu.

Kayseri'de sabah evinden tarla sulamak için çıkan 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu.

Merkez Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi Bozgüney Sokak'taki sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, H.İ. olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından morga gönderildi.

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Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi
Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kocasinan, Bozgüney, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu - Son Dakika
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