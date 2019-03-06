Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Şafak Vakti Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Kayseri'de Şafak Vakti Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

2 saat önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 10'u şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Kayseri'de Şafak Vakti Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 10'u şafak vakti düzenlenen operasyonla  yakalanarak, gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 ilde suça karıştıkları belirlenen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.  Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmamak için, kaldıkları evlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini başkalarının adına kayıt ettirdikleri belirlendi. Polis, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürülüyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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