Kayseri'de Şafak Vakti Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 10'u şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 10'u şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 ilde suça karıştıkları belirlenen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin yakalanmamak için, kaldıkları evlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini başkalarının adına kayıt ettirdikleri belirlendi. Polis, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürülüyor.



- Kayseri

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