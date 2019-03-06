Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Şafak Vakti Fetö Operasyonu 10 Gözaltı

Kayseri'de Şafak Vakti Fetö Operasyonu 10 Gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişiden 10'u, şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kayseri'de Şafak Vakti Fetö Operasyonu 10 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişiden 10'u, şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilde yürütülen FETÖPDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şafak vakti şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini gizlemek için, saklandıkları evlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini özellikle başkalarına ait kimlik bilgileri üzerinden yaptıkları belirlendi. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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