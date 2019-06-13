Son Dakika Haberleri: Kayseri'de sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de sağanak

3 saat önce

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de sağanak, System.String[]
Kayseri'de etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
İl merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü. Yağışın ardından bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken su birikintisi nedeniyle araçlarının yanına gidemeyen sürücülere çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Özellikle Ahi Evran Mahallesi'ndeki derelerden akan yağmur suyunun yola taşması sonucu, şehir istikametinden Gesi Mahallesi yönüne giden sürücüler zorluk yaşadı. Bölgeye gelen trafik ekipleri bir süre yolu kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:31 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gören şaşkına döndü! Motosikletine yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaptı 16 kamerayı durduran hırsız, 1 kamerayı unutunca yakalandı A Millilerin bu şehirde mağlubiyeti yok! Kampanya başlattılar İzmir'deki korkutan yangın! Evlere sıçradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:25:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]