Kayseri'de sağanak; dere taştı, evleri su bastı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde sağanak etkili olurken, Çiftlik Mahallesi'nde dere taştı. Yollar göle döndü, bazı evleri ise su bastı.
Sarıoğlan'a bağlı Çiftlik ve Üzerlik mahallelerinde dün akşam sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Çiftlik Mahallesi'nde bulunan dere taştı. Yollar kısa sürede göle dönerken, bazı evleri su bastı, ekili tarım alanları zarar gördü. Kaymakam Ruveyda Kahraman, su baskınlarının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Kahraman, hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını söyledi.
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