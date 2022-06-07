Sarıoğlan'a bağlı Çiftlik ve Üzerlik mahallelerinde dün akşam sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Çiftlik Mahallesi'nde bulunan dere taştı. Yollar kısa sürede göle dönerken, bazı evleri su bastı, ekili tarım alanları zarar gördü. Kaymakam Ruveyda Kahraman, su baskınlarının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Kahraman, hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Çiftlik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de sağanak; dere taştı, evleri su bastı - Son Dakika

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