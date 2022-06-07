Kayseri'de sağanak; dere taştı, evleri su bastı - Son Dakika
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Kayseri'de sağanak; dere taştı, evleri su bastı

07.06.2022 10:10
Kayseri'de sağanak; dere taştı, evleri su bastı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde sağanak etkili olurken, Çiftlik Mahallesi'nde dere taştı.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde sağanak etkili olurken, Çiftlik Mahallesi'nde dere taştı. Yollar göle döndü, bazı evleri ise su bastı.

Sarıoğlan'a bağlı Çiftlik ve Üzerlik mahallelerinde dün akşam sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Çiftlik Mahallesi'nde bulunan dere taştı. Yollar kısa sürede göle dönerken, bazı evleri su bastı, ekili tarım alanları zarar gördü. Kaymakam Ruveyda Kahraman, su baskınlarının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Kahraman, hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını söyledi.


Kayseri'de sağanak; dere taştı, evleri su bastı
Kayseri'de sağanak; dere taştı, evleri su bastı
Kayseri'de sağanak; dere taştı, evleri su bastı
Kayseri'de sağanak; dere taştı, evleri su bastı
Kayseri'de sağanak; dere taştı, evleri su bastı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Çiftlik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de sağanak; dere taştı, evleri su bastı - Son Dakika

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