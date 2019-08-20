Son Dakika Haberleri: Kayseri'de sağanak etkili oldu
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Kayseri'de sağanak etkili oldu

1 saat önce

Kayseri'de sağanak etkili olduKayseri'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kayseri'de sağanak etkili oldu
Kayseri'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, halkı ani su baskınlarına karşı uyardı.
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:52 Kaynak: DHA
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