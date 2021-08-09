Sağanak etkili oldu - Son Dakika

Şoförün gönderdiği son mesaj çok vahim! 15 kişi bile bile ölüme mi gönderildi?

Sıcaklığın 21 derece ölçüldüğü kentte, yağışların akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarındaki yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu.

Kentte bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, yerini yağışa bıraktı.

Kayseri 'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor