KAYSERİ'DE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

İşte Suriyelilerin en az tercih ettiği ilimiz! Sadece 23 sığınmacı yaşıyor

KAYSERİ'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklar biriken yağmur sularıyla göle döndü. Bazı sürücüler ise yağmur suları nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sürücülerin araçları iş makineleri ile kurtarıldı. Vatandaşlar da sağanak nedeniyle yolda yürümekte zorlandı.