Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
2 saat önce
Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkilediKayseri'de, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:17 Kaynak: DHA
'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kayseri'de, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışlı havanın Cuma gününe kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.
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