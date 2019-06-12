Son Dakika Haberleri: Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

2 saat önce

Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkilediKayseri'de, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kayseri'de, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışlı havanın Cuma gününe kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.
Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:17 Kaynak: DHA
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