Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

05.05.2022 00:36
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Kayseri'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarla alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler zorlandı.

Bazı kavşaklarda görev alan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Su birikintisi oluşan noktalarda ise ekiplerce araçların geçişi kontrollü sağlandı.

Yağış nedeniyle olumsuzların yaşanmaması için belediye ve itfaiye ekipleri de çalışmalarını sürdürdü.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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