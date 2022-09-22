Kayseri'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Kayseri'de sağanak etkili oldu

22.09.2022 19:46
Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde akşamüstü başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak sonucu bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi'ndeki ahırlarda su baskını nedeniyle hasar oluştu.

Özellikle Erkilet Bulvarı'nda biriken su, trafikte aksamaya neden oldu.

Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti.

YORUMLAR
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Keykubadiye Sarayı'ndaki 800 yıllık su kanalları gün yüzüne çıkarılıyor Keykubadiye Sarayı'ndaki 800 yıllık su kanalları gün yüzüne çıkarılıyor
Kaynak: AA

Kayseri, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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