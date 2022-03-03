Kayseri'de sağanak nedeniyle taşan dereler ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Kayseri'de sağanak nedeniyle taşan dereler ulaşımı aksattı

03.03.2022 18:41
Kayseri'de sağanak nedeniyle taşan dereler ulaşımı aksattı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereler ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereler ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçede dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Dere yatağında bulunan bazı yollar, taşan sular nedeniyle kapandı.

Özellikle Karaköy, Dikme ve Çavdaruşağı mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı.

Yahyalı Belediyesine ait iş makineleri taşkına neden olan molozları kaldırıp kapanan yolları trafiğe açtı.

Yahyalı Kaymakam Metin Eyyüpkoca da bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Zamantı Irmağı'nın debisi de sağanak sonrası yükseldi.

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Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de sağanak nedeniyle taşan dereler ulaşımı aksattı - Son Dakika


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