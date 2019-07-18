Son Dakika Haberleri: Kayseri'de sağanak yağış
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Kayseri'de sağanak yağış

2 saat önce

Kayseri'de etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kayseri'de sağanak yağış, System.String[]
Kayseri'de etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kayseri'de biranda etkisini gösteren sağanak yağış ile beraber hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için kamelyalara ve binaların saçaklarına sığındı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış, daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı bekleniyor. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor." - KAYSERİ
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:26 Kaynak: İHA
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