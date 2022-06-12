Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

KAYSERİ'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kenet genelinde yağan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde dere yatakları taştı. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Suların kapladığı Felahiye yolu bir süre ulaşıma kapandı. Bazı evlere de yağış nedeniyle su bastı. Belediye ekipleri su ile kaplanan yolları temizlemek için çalışma başlattı. Yağış nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.